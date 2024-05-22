Новости ТСН онлайн 14:00 22 мая. План России "Харьков за три дня"!

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 среды, 22 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Харьков за три дня: в распоряжении британского издания "The Economist" оказался план наступления России на Харьковщине. - Стремительное наступление провалилось, но россияне не уменьшают давление на Харьковщине, бои продолжаются круглосуточно: репортаж с позиций пехотинцев "Хартии". - Россияне попали в детсад в Чугуеве: пострадали семь человек, разбит соседний частный дом. - Депутаты будут разбираться с расходами на фортификации и дроны: в парламенте создали соответствующую ВСК. - Россия сует границы Литвы и Финляндии: Кремль решил захватить Балтийское море. - Израиль отзывает дипломатов из стран, которые признают Палестинское государство. - Винницкие Эскобары: супруги привлекли всех родственников к изготовлению и распространению наркотиков. - Роскошь коллаборационистов - с молотка: сколько государство выручило за элитные квартиры, конфискованные у врагов Украины? - Стингер на страже ментального здоровья: как хорь веселит бойцов на фронте. - Убийственный торнадо в США: разрушен целый городок.