Новости ТСН онлайн 14:00 23 апреля. Великобритания дает Украине ракеты и боеприпасы!

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 вторника, 23 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Двое младенцев ранены в Одесской области - россияне атаковали регион ударными беспилотниками. Пострадали 9 человек. Четверо пострадавших - дети: 9 и 12 лет, также двое малышей, которым нет и года. - 2 человека погибли, еще 6 ранены на Херсонщине. Под вражескими обстрелами было 17 населенных пунктов. Повреждены 8 многоэтажек и 26 частных домов, а также учебное заведение, детский сад, дом культуры, объект критической инфраструктуры и газопровод. - Отстроят только после войны - россияне попали ракетой Х-59 по Харьковской телебашне. Конструкция перебита, повреждены технические помещения. - 86 боевых столкновений за сутки - Генштаб ВСУ сообщает, что россияне продолжают активные атаки вдоль всей линии фронта. - 1600 ракет и 4 млн боеприпасов - Великобритания предоставит новый пакет помощи Украине. - Северная Корея впервые провела военные учения с имитацией ядерного пуска. - Украинские консульства перестанут предоставлять услуги мужчинам призывного возраста. Что говорят в МИДе? - Земельное дело министра! Николая Сольского подозревают в сделках с землей на 200 млн грн. - Более сотни гранат и тысячи патронов - в Винницкой области нашли боеприпасы, которые выбросили двое военных, напавших на копов. - 15 лет с конфискацией имущества - в Днепре объявили приговор предателю, который наводил российские ракеты на Приднепровскую ТЭС. - 23 апреля должны объявить приговор нацгвардейцу, который два года назад расстрелял коллег на заводе в Днепре. Тогда погибли 4 военных и одна гражданская женщина. - Паводок на Киевщине. Грунтовые воды поднялись на 70 см, затопило подвалы и приусадебные участки. Если дожди будут продолжаться, уровень воды может еще вырасти. - Хортицу открыли для туристов! Посетителей снова будут пускать на территорию заповедника. Какие локации доступны? Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)