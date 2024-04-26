Новости ТСН онлайн 14:00 26 апреля. Задержаны военные - помогали подозреваемым в убийстве копа

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 четверга, 26 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Россияне обстреливают прифронтовые населенные пункты авиабомбами и ракетами: шестеро гражданских погибли, 24 - ранены. До 11 возросло количество пострадавших от вчерашнего удара "Искандером" по вокзалу в Балаклее - Стремятся наступать на "оборонительный пояс" украинских военных на Донецком направлении: россияне любой ценой пытаются взять Часов Яр до того, как поступит американская помощь - Журналистка, ставшая минометчицей: Алла Пушкарук с псевдонимом "Рута" погибла под обстрелом в Донецкой области - Один из 27: во Львове определились, каким будет мемориальный комплекс воинских захоронений героев Украины - 38-я годовщина Чернобыльской трагедии: как это было - 75 с половиной миллиона гривен - чтобы не сидел 2 месяца в СИЗО: за министра агрополитики внесли залог. Меру пресечения Высший антикоррупционный суд объявил за несколько часов до этого. Накануне Николай Сольский написал заявление об увольнении - Военных, которые помогали сбежать подозреваемым в убийстве полицейского в Винницкой области, задержали - Вместо того, чтобы спасать город от последствий вражеских обстрелов - помогали сбрасывать на него авиабомбы: в Харькове задержали двух ремонтников, которые шпионили для российских спецслужб. - Большая вода. Какие регионы Украины страдают от весенних паводков? - Когда ждать последних заморозков сезона: прогноз Гидрометцентра - Долина нарциссов забуяла на Закарпатье