Новости ТСН онлайн 14:00 27 марта. Задержаны корректировщики, надзор за врачами и рекордный кептарь

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 26 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Наводили ракетные удары по воинским частям, объектам энергетики и телекоммуникациям. СБУ задержала двух корректировщиков ракетных ударов в Киеве и Одессе. - - Что будет с поврежденной многоэтажкой? В Одессе демонтируют часть здания, в которое в начале марта попал российский дрон. Тогда погибло 12 человек. - Нововведения в украинских больницах. Там появится представитель пациента, которому можно пожаловаться, если нет медикаментов или нарушают права больного. - Какое будущее украинского зерна? Евросоюз может ужесточить ограничения для украинской агропродукции. Страны ищут компромисс, на каких условиях продолжать беспошлинную торговлю с Украиной. - Новые правила ввоза гуманитарной помощи. С 1 апреля будут действовать только электронные декларации. По словам чиновников, это позволит видеть, что завозят в страну и доходит ли помощь до адресатов. - Рекордный кептарь вышили на Днепропетровщине. Кожух получился высотой более трех метров и весом в тридцать килограммов. - Дегустировать украинское. В столице проходит профессиональный конкурс, в котором принимают участие украинские производители - от детского питания до сладостей.