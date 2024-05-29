Новости ТСН онлайн 14:00 29 мая. Наращивание боев, разрешение бить по России и депортации детей 

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 29 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Россияне нарастили интенсивность своих атак почти по всей линии фронта. Наиболее напряженная ситуация на Покровском направлении. - Как воины 92-й ОШБР имени кошевого атамана Ивана Сирко уже второй раз защищают Харьковщину - репортаж Александра Моторного. - Украина может бить по России польским оружием - сказал заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. Кто еще из западных союзников поддерживает разрешение нейтрализовать российские военные объекты? - Швеция объявила о выделении более 1 миллиарда евро на нужды украинской армии. В частности - самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890. Какие его возможности? - Три КАБа сбросили россияне на центр города Торецка в Донецкой области. Под руинами погибли супруги. Под завалами еще ищут людей. - Репрессиями назвал конфискацию жилья и имущества украинцев на оккупированных территориях глава Запорожской ОГА Иван Федоров. Что делать, если вы узнали, что ваше жилье оккупанты конфисковать? - Россия готовится летом активно депортировать детей с оккупированных украинских территорий, пишет Институт изучения войны. - 70% российских и белорусских атлетов, которые планируют ехать на Олимпиаду в Париж публично поддерживают военную агрессию. Как отреагирует МОК?