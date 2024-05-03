Новости ТСН онлайн 14:00 3 мая. "Ограниченно годные" все, "титушки" в Грузии и сияние над Украиной

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 3 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Уже завтра статуса "ограниченно годный" не будет. 4 мая вступает в силу закон об обеспечении прав военных на социальную защиту. Какие дальнейшие действия военнообязанных? - В этом месяце Россия введет в действие трехслойный план по дестабилизации Украины, - заместитель руководителя ГУР МОУ Вадим Скибицкий. В чем он заключается? - Украина имеет право использовать британское оружие по целям в России. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во время визита в Киев. - В Европарламенте растут рейтинги правых политсил перед летними выборами. Чем это грозит Брюсселю и Киеву? - Напоминает украинский Майдан. На протестах в Грузии заметили титушек, которые избивали активистов. - В Черновцах - впервые в Украине - военных похоронили в братской могиле. Вместе захоронили останки 19-ти защитников. Бойцы погибли вместе во время авианалета на Киевщине в марте 2022 года. - Выгуливая пса искал цели для ракетных ударов. В Харькове СБУ задержала мужчину, который работал на российскую разведку. Чтобы не привлекать к себе внимание мужчина ходил на задания с собакой. - На Пасху погода в Украине изменится. В каких регионах ждать похолодания? - Розовое сияние в небе над Украиной. Как называется и что говорят ученые?