Новости ТСН онлайн 14:00 30 апреля. Житомирщина на ушах: учитель порезал учеников ножом! 

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 вторника, 30 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Убийство на Житомирщине. Конфликт учителя и учеников закончился трагедией. - Траур в Одессе. В городе после ракетного удара 5 погибших, более 3 десятков раненых, среди которых есть дети. - Появилось видео момента ракетного удара по Одессе: осколки разлетаются во все стороны. - Утренние удары по центру Харькова, известно о погибшем и раненых. - Россияне выбирают направление удара в районе Авдеевки: Институт исследования войны. Последние обновления с фронта. - Невероятная история спасения раненого 19-летнего добровольца из Ивано-Франковской области. - В Днепре сдают кровь для раненых. День донора объявила больница, которая спасает пострадавших в результате российской агрессии. - Дело "Паши Мерседеса". Печерский районный суд столицы слушает дело митрополита Павла, которого обвиняют в оправдании российской агрессии. - Первыми встречали врага, а теперь защищают Украину вместе с вооруженными силы. Пограничники отмечают профессиональный праздник. - Эстония не будет высылать украинских мужчин с просроченными паспортами. Как на приостановление консульских услуг отреагировали в других европейских странах? - Приговор шпиону. Бывшего сотрудника Пентагона приговорили к 21 году в тюрьме за попытку продать секретные данные российскому агенту. - В столице посреди дороги перевернулась фура: впечатляющее видео. Грузовик вылетел на тротуар, где едва не раздавил пешехода. - С 1 мая в Украине начинают действовать новые положения ПДД. О каких изменениях надо знать водителям?