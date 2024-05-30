Новости ТСН онлайн 14:00 30 мая. Новый "улов" ГУР в море! Пытка в украинских колониях

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 30 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Тунец по-крымски от ГУР. Во время ночной атаки в Крыму уничтожены 2 российских катера типа КС-701 "Тунец". — По меньшей мере, 8 ракет прилетело по Харькову и пригороду этой ночи. Семь человек травмированы. В результате обстрела поврежден газопровод. — Многочисленные факты пыток в украинских колониях разоблачило ДБР. Речь идет об издевательствах и избиениях заключенных в ряде регионов. — "Улитка" на помощь нашим бойцам: в Криворожчине презентовали наземный роботизированный комплекс, который подвозит боекомплекты, эвакуирует раненых и стреляет по врагу из пулемета. – "Лют" для уничтожения врага: еще один вид наземного беспилотника пополнит ряды Вооруженных Сил Украины. Благодаря автоматическому орудию и немалому количеству систем он может вести огонь по врагу как днем, так и ночью. — "Иван Мазепа" на ходу: новейший украинский корвет вышел на первые испытания в Турции. Корвет вооружен торпедами и противокорабельными ракетами разных типов. – Не один, а целых два! В Швеции уточнили, сколько самолетов радиолокационной разведки предоставят нашему государству. – Президент США приближается к снятию запрета на удары американским оружием по российской территории – об этом пишет Нью-Йорк Таймз. — Шестисантиметровая дыра во главе, множественные обломки в головном мозге и глазах. В Днепре спасли военного, получившего тяжелое ранение в Донецкой области. — бесплатное лечение зубов для военных: в правительстве рассматривают возможность ввести помощь бойцам. Бюджет на одного человека составит 40 тысяч гривен. – Голодомор, Холокост, депортация крымских татар и Геноцид армян и ромов. В Одессе открыли уникальный музей, посвященный геноцидам "Территория памяти". – Сезон черешни начат! Как в Запорожье собирают вкуснятину под вражескими обстрелами?