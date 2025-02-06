Новости ТСН онлайн 14:00 6 февраля. Новые самолеты для Украины и скандал с сыном Трампа!

Новости Украины и мира по состоянию 14.00, 6 февраля 2025 года, в обзоре ТСН. - Чистый четверг от силовиков. САП и НАБУ проводят масштабную операцию под названием «Чистый город». Кто под прицелом? - Объявить эвакуацию и внести территорию в зону боевых действий - заявление председателя Новопавловской общины Днепропетровщины Днепропетровщины. - Корреспондент ТСН побывала в Новопавловской громаде, которую враг ежедневно уничтожает авиабомбами. Эксклюзивный репортаж. - Ежедневные атаки дронами. На границе Сумщины россияне охотятся на гражданские машины и спецтранспорт. - ВСУ активизировались на Курщине, зед-активисты кричат о новом прорыве в районе Суджи и Бердина. Местные в шоке - россияне вынуждены подтягивать резервы. - Долгожданное пополнение в украинском небе! Защищать мирные города с воздуха прибыли французские самолеты Мираж-2000. - Энергетическая изоляция Калининграда приближается! С завтрашнего дня страны Балтии начнут отсоединяться от российской энергосистемы. - Эксгумация останков поляков на Тернопольщине: польский фонд завершает формировать миссию, которая будет заниматься этим вопросом. - Подрыв дома - раненый ветеран. В Харькове правоохранители задержали женщину, которая заложила взрывчатку возле дома бывшего военного. - Выжил после ранения, восстановился и вернулся к работе. Агронома из прифронтового Запорожья Президент Украины наградил Орденом «За мужество». - Черные лесорубы. На Волыни полицейские задержали мужчин, которые незаконно вырубали и сбывали древесину. - Охотился не там и не на тех. Дональда Трампа-младшего в Италии обвинили в незаконной охоте.