Новости ТСН онлайн 14:00 6 июня. Удары по российским кораблям и НПЗ!

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 четверга, 6 июня 2024 года, в обзоре ТСН - «Сатурн» пошел на дно! Украинские морские дроны уничтожили российский корабль. - Ожесточенные бои в Донецкой области! Оккупантам удалось продвинуться в районе Красногоровки и вблизи сел Новопокровское и Архангельское. - Свежий хлопок в России. Дроны атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Горят две установки по переработке нефти. - 4 человека убили и 14 ранили россияне в Донецкой области. Среди травмированных - трехлетний ребенок. Оккупанты ударили по Селидовому, Краматорску и Берестку. - По графику и чаще - энергетики рассказали, когда и кому будут выключать электричество. - 2 украинки погибли в железнодорожной аварии в Чехии. Пассажирский поезд, следовавший в Украину, столкнулся с грузовым. - Год, как россияне взорвали Каховскую ГЭС! Энергетики оценивают ущерб, экологи прогнозируют последствия. - Напал на волонтерку из-за украинского языка! В Киеве задержали агрессивного украинофоба. - Стычка со стрельбой. В Виннице задержали военного, который во время ссоры попал в охранника. - 5 лет условно и конфискация. Суд вынес приговор по делу ривненского лесовода. Обвиняемый заключил сделку с САП и перечислил 5 млн грн на нужды ВСУ. - День журналиста. В Украине вспоминают погибших медийщиков. С начала полномасштабного вторжения оккупанты убили 91 журналиста. - Шотландия на протезах. Украинские воины-ветераны отправились на ежегодный всемирно известный марш-бросок. Ветераны на протезах пройдут 35 километров Шотландским высокогорьем, легкораненые должны преодолеть путь в 85 километров.