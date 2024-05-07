Новости ТСН онлайн 14:00 7 мая. В Тисе утонули уже 27 уклонистов!

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 вторника, 7 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — 31 штурм в сутки — россияне атакуют на Авдеевском направлении. — 25 вражеских танков, 37 артиллерийских систем и более тысячи окупантов — свежие данные о потерях врага от Генштаба ВСУ. — Или стрелять по Крымскому мосту? СМИ сообщают о "демилитаризации" переправы. — Один человек погиб, еще четверо получили ранения – россияне КАБами обстреляли приграничье Сумщины. — Студенты объединились, чтобы помочь отстроить дома, разрушенные российскими обстрелами. – соврали своим же верующим. Сторонники Московского патриархата разогнали в соцсетях фейк о дате демонтажа самостроя вблизи Десятинной церкви, которого на сегодняшний день даже не планировали. — Утопленник в Тисе. Сколько мужчин погибли при попытке бежать за границу? – Маршрутка влетела в грузовик на Воскресенском проспекте в Киеве. Пострадали водитель маршрутки и 8 пассажиров. — Робот-огнеборец. В Николаеве тушить пожар помог робот, способный работать вплотную к огню. — Почтовая марка в честь пограничников. — Особый английский. В Луцке подросток с аутизмом преподает иностранный язык. — Кустарник, цветы и виноград — причудливые платья на балу Met Gala в Нью-Йорке.