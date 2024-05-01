Новости ТСН онлайн 16:00 1 мая. В Одессе погибли подростки, которые бежали в укрытие

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 1 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Из-за атаки тремя ракетами "Искандер" по Одессе погибли три человека, двое из них подростки, которые бежали в укрытие. В Одесской области день траура. - В Золочеве на Харьковщине после удара российскими КАБами уже 6 пострадавших, среди них 11-летний мальчик. Два человека погибли. - СБУ объявила подозрение митрополиту русской церкви в Украине Луке Запорожскому за разжигание религиозной ненависти. Ему грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества. - На Пасхальные богослужения в Украине придет до 10 миллионов человек - рассказали в Нацполиции. За правопорядком будет следить более 23 тысяч силовиков. - Сегодня в Межигорье начала работу комиссия, которая должна осуществить осмотр имущества для передачи его в управление государства. - Посевная под обстрелами. В Криворожском районе Днепропетровской области после разминирования полей аграрии высаживают культуры. Опасность прилетов сохраняется. - Первую женскую добровольную бригаду спасательниц создали на Ривненщине в селе Великая Омеляна. Команда учится тушить возгорания и оказывать помощь.