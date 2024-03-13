Новости ТСН онлайн: 16:00 13 марта. В Кривом Роге еще жертва! Ужасные последствия удара по Сумах

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 13 марта 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Смертоносный "прилет" вражеского дрона в многоэтажку в Сумах. - Километровые ходы и тысячи блиндажей: на Харьковщине строят вторую линию обороны. - Поляки снова заблокировали пункт пропуска "Краковец" - На границе задержали украинских журналистов, которые проводили расследование о торговле Польши с Россией. - Судейский вопрос на паузе. Сколько времени понадобится Высшему Совету правосудия, чтобы лишить Алексея Тандыра судейской мантии? - Ажиотаж на весенние школьные каникулы: "Укрзализныця" вводит дополнительные рейсы поездов - Пыталась сорвать контрнаступление вооруженных сил на Харьковщине: СБУ задержала женщину, которая передавала врагу места дислокации украинских военных. - Бешеная лиса в центре Кропивницкого. - Дорога в Антарктиду: когда украинская научная экспедиция наконец-то доберется до замерзшего континента?