Новости ТСН онлайн 16:00 14 августа. Нагорная в Судже! Минус российский Су-34 и атака по аэродромам!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 14 августа 2024 года, в обзоре ТСН: - Минус еще один бомбардировщик. На Курщине Вооруженные силы Украины приземлили вражеский Су-34. - Съемочная группа ТСН в Курской области. Эксклюзивные кадры из города Суджа. Последние подробности украинской наступательной операции. - Как в мире реагируют на события на украинский прорыв на Курщине? - Сразу 4 российских аэродрома атаковали в ночь на 14 августа СБУ и военные. Это самая масштабная подобная операция с начала полномасштабного вторжения. - Враг бьет по инфраструктуре Черниговской и Житомирской областей. Прилетает также по Донецкой, Сумской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. - Незаконное обогащение на более 56 миллионов гривен - НАБУ подозревает во взяточничестве еще одного высокого чиновника. - Новые доказательства. СБУ обнародовала перехваченные разговоры фигурантов крупной коррупционной схемы, в организации которой подозревают заместителя министра энергетики Александра Хейла. - Уже все олимпийцы дома - в Киеве встретили сборную по художественной гимнастике и команды по современному пятиборью и вольной борьбе.