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Новости ТСН онлайн 16:00 15 августа. На Курщине сотни пленных и вспышка опасного вируса в мире

Новости ТСН онлайн 16:00 15 августа. На Курщине сотни пленных и вспышка опасного вируса в мире

Вспышка вируса с большей смертностью! По миру распространяется сейчас XIX век

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Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 15 августа 2024 года, в обзоре ТСН

    

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