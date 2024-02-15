Новости ТСН онлайн: 16:00 15 февраля. Ракетный удара, защита Авдеевки и подозрение певице

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 15 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Оккупанты штурмуют Авдеевку. Украинские подразделения отходят на более выгодные рубежи. За сутки уничтожили более 200 российских воинов. - Перун против Макрона. Новая ИПСО россиян. - Российская бомба из космоса. Американские СМИ сообщают, что россияне намерены вывести ядерное оружие в космос, чтобы уничтожать спутники. - Массированный ракетный удар. Под Киевом с домов сорвало крыши, а среди леса образовалась огромная воронка. Россия запустила по Украине Калибры, Искандеры, Х-59 и С-300. - Трое раненых, разбитые школы и жилые дома. Россияне направили на Львов 10 ракет. - Прямое попадание в многоэтажку. В Херсоне россияне убили 19-летнего юношу. 14-летняя девушка в тяжелом состоянии в больнице. - Новый "хлопок" на России. Взрывы в Белгороде, Курске и на Алтае. Горели нефтебаза и оборонное предприятие по производству взрывчатки, боеприпасов и твердотопливных зарядов для ракет. - Протест на границе. В ответ на польскую блокаду украинские перевозчики будут останавливать польские фуры на Волыни. - Ремонт подземки. Вторую ночь подряд в Харькове ремонтируют станцию метрополитена, которая "просела" после ракетного удара. - Заочное подозрение Повалий. Сбежавшей в Россию певице инкриминируют коллаборационистскую деятельность, публичные призывы к агрессивной войне и оправдание вооруженной агрессии.