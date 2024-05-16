Новости ТСН онлайн 16:00 16 мая. Неприятный сюрприз для россии от ГУР! Атака дронов!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 16 мая 2024, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Не блекаут, но свет будут выключать. Из-за дефицита электроэнергии, по Украине будут действовать графики почасовых отключений. — Может ли Украина подготовиться к следующему отопительному сезону? Прогнозы профессионалов. – Наступление врага на Харьковщине завяз. Какие планы окупантов по отношению к Волчанску? — свежий хлопок в Крыму на аэродроме Бельбек. Этой ночью были уничтожены ЗРК С-400, два самолета МИГ-31, горел состав горюче-смазочных материалов. Сообщают о погибших и раненых окупантов. — неприятный сюрприз для оборонной отрасли России. Дроны ГУР поразили оборонное предприятие страны-агрессоры в Туле. – Евросоюз заморозит заявку Грузии на вступление, если скандальный закон об иностранных агентах вступит в силу, – предупреждение от европейских чиновников. — Может остановить войну, но публично говорит лишь о том, что выступает против ее затягивания. Россия и Китай выпустили совместное заявление о войне в нашем государстве. — очереди на украино-польской границе. Какова причина большого скопления транспорта? — Безумно успешное выступление – корреспондентка ТСН отыскала заведение в стролице, в котором сыграл на гитаре госсекретарь США Энтони Блинкен. — Единственная нация, единственный наряд и общая кровь – одесситы в вышиванках массово пошли сдавать кровь. — "Генетический код нации": в День вышиванки Укрпочта презентовала сразу две новые марки. Они посвящены вышивкам Харьковщины и Крыма.