Новости ТСН онлайн 16:00 17 апреля. Количество погибших в Чернигове растет. В Крыму до сих пор взрывы!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 вторника, 17 апреля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - В Чернигове уже 14 погибших, более 60 раненых. Спасательная операция в городе продолжается. Всего с начала года враг выпустил по Черниговщине более 3 тысяч боеприпасов - говорит председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус. - Жесткие графики отключений света с утра 17 апреля ввели энергетики на Харьковщине. По данным Укрэнерго, из-за похолодания возросла нагрузка на сети. - Закон о мобилизации вступит в силу через месяц. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет в течение двух месяцев должны обновить свои данные в ТЦК, через ЦНАПы или электронные кабинеты призывников. - В Самаре на аэродроме "Кряж" разведчики уничтожили российский военный вертолет Ми-8. - Хлопок во временно оккупированном Крыму. Спутник США видел 6 мощных пожаров на аэродроме в Джанкое. Боеприпасы взрываются до сих пор. - Останется ли Хорватия проукраинской? В стране парламентские выборы - консервативный премьер Пленкович противостоит пророссийски настроенному президенту Милановичу. - Сегодня грузинский парламент в первом чтении принял закон об иноагентах, который очень напоминает российский. Этому предшествовали масштабные беспорядки, которые разгоняли с привлечением спецназа и водометов.