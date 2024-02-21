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Новости ТСН онлайн: 16:00 21 февраля. Кто из поляков извиняется, обстрел гражданских и украинский удивляет

Новости ТСН онлайн: 16:00 21 февраля. Кто из поляков извиняется, обстрел гражданских и украинский удивляет

Вас точно это удивит! Секреты украинского языка и уникальная буква "Ї"!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 21 февраля 2024 года, в обзоре ТСН

    

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