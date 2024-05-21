Новости ТСН онлайн 16:00 21 мая. Наступление России на Сумщину? Работодатели будут вручать повестки!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 вторника, 21 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Обстрелы Харькова не прекращаются ни на день. В ночь на 21 мая город оккупанты атаковали беспилотниками, а утром еще и ракетами. Как переживают атаки люди, у которых огнем разрушены дома и авто, - репортаж Виктории Стрельцовой. - Три человека ранены в селе Антоновка недалеко от Херсона - на них россияне сбросили взрывчатку с дрона. - Россияне могут начать наступление на Сумщине так же, как это сейчас происходит на Харьковщине - рассказал в комментарии "Радио Свобода" представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. - Министр иностранных дел Германии уже в седьмой раз посетила Киев. О чем говорили с главой украинского МИД? - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вместе с украинским министром энергетики посетили одну из разбитых российскими ракетами электростанций. О чем договорились? - Работодателей обяжут вручать повестки своим работникам и обеспечивать их прибытие в ТЦК. Но это возможно после того, как руководство получит распоряжение от районной, городской госадминистрации или ТЦК - это утвердил своим постановлением Кабмин. - Более 400 тысяч военнообязанных уже обновили данные через приложение "Резерв+". Это в 80 раз больше, чем было обращений через ЦПАУ. Окончательной статистики по ТЦК пока нет. - В Одесском городском центре предоставления админуслуг свои данные обновили только 400 военнообязанных. Каждый человек провел в очереди максимум полчаса и еще десять минут у окна специалиста. - Более 3 тысяч осужденных написали заявления о желании служить в армии. Как будут принимать решение об условно-досрочном освобождении? - Что вызвало нападение с ножом на украинского подростка в немецком городе Дортмунд? Как чувствует себя парень и нашли ли уже нападавших - репортаж Натальи Фибриг. - Донетчина и Луганщина - это культурное наследие европейцев, а не советской власти. Именно под таким лозунгом презентовали уличную выставку на Михайловской площади в Киеве.