Новости ТСН онлайн 16:00 22 мая. Гибель во время эвакуации, давление на Минобороны США и дрон как РСЗО

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 22 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: — Очередной вражеский удар по Харькову: 9 раненых и пожары — Гибель полицейского во время эвакуации в Волчанске — Вооружены "градами" "малыши ": Украинский морской дрон как РСЗО — Помощь от США — на фронте: как американские и украинские снаряды уничтожают окупантов на Бахмутском направлении — Швеция обещает Украине дополнительно еще семь миллиардов долларов. На что планируют потратить деньги? — Конгрессмены призывают министра обороны США разрешить Украине бить американским оружием по российской территории — Подозрение бывшему заместителю руководителя Офиса президента — Наводчик из Волчанск: СБУ задержала мужчину, который сдавал россиянам украинские позиции — Военная подготовка возвращается в школы. Депутаты приняли соответствующий закон – Летопись защиты Азовстали: выставка “Мариуполь. 86 дней обороны” в центре столицы — Как дефицит электричества повлияет на обучение студентов? Минобразования дает советы