Новости ТСН онлайн: 16:00 27 февраля. На украинско-польской границе растут очереди грузовиков!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 27 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Ночная атака на Херсонщину. Россияне обстреляли села Львовское и Днепровское. Три человека получили ранения - Вражеский беспилотник со взрывным устройством упал в селе на Сумщине - Минус самолет. Украинские воины сбили российский Су-34 - Оккупанты атакуют сразу на семи направлениях. Возле Авдеевки враг смог захватить Степное и Северное - но ВСУ не дают им закрепиться - Европарламент проголосовал за выделение 50 млрд евро Украине - Будут ли войска союзников в Украине - громкое заявление Макрона и решение Парижской конференции - Корейское оружие. Заводы КНДР работают на Россию и уже отправили более трех миллионов снарядов, заявляют в Сеуле - В Варшаве устроили марш аграриев. К фермерам присоединились лесники, охотники и шахтеры. - На украинско-польской границе растут очереди грузовиков. На ПП "Корчева-Краковец" - более 2,5 тысячи фур - Бывший нардеп Сергей Пашинский вышел из-под стражи под залог в 272,5 млн грн. Пашинскому инкриминируют сделки с топливом для ВСУ - В Киеве грузовик протаранил трамвай - кабина полностью разбита, водитель и пассажиры - уцелели чудом - Дамы за рулем грузовиков. Увеличилось количество женщин, которые идут учиться водить фуры. Обучение оплачивает правительство Швеции - Наркотики с кофейным ароматом. В Кропивницком правоохранители разоблачили цех, где в промышленных масштабах синтезировали психотропные вещества, замаскированные под кофе - В Ровно открыли спортивную площадку для раненых воинов