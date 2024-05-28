Новости ТСН онлайн 16:00 28 мая. Уникальные кадры Волчанска и ограбление банка из тоннеля

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 28 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Уникальные кадры Волчанска с дрона и эксклюзив нашего корреспондента с окраин города, где идут уличные бои. - 17-ро раненых и одна погибшая на Харьковщине. В Донецкой области тоже есть жертвы: результаты российских обстрелов украинских городов. Под ударом также Никополь, Запорожье, Сумы и Николаев. - Удар по гипермаркету в Харькове: продолжается разбор завалов. Опознали 16 из 17 тел. - Новое соглашение по безопасности и 30 F-16 для Украины: результаты визита Зеленского в Бельгию - Позволят ли Украине бить по целям на территории России: какова позиция министров обороны стран ЕС. - Выкопали тоннель и сделали отверстие в стене: ограбление банка в Чернигове. Подрывников задержали. - Кража на миллион. В Кривом Роге чиновников и предпринимателей поймали на хищении государственных денег на ремонт укрытий. - Электроэнергия подорожает уже с 1 июня. Какими будут новые тарифы на свет и какова ситуация с отключениями? - Слезотечение, насморк и отек в горле - что делать с сезонными аллергиями. - Во Львове родилась девочка с весом более 5 килограммов и ростом 60 сантиметров.