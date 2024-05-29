Новости ТСН онлайн 16:00 29 мая. сюрприз от Швеции! Известна дата реванша Усика и Фьюри!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 29 мая 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на пограничной Харьковщине, однако враг готовится к новой атаке на севере Украины - говорит министр обороны Рустем Умеров. - Кто из стран-союзниц уже поддержал разрешение Украине на удары по законным целям на территории России? - Швеция выделит еще более 1 миллиарда евро на нужды украинской армии. Предоставит самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890 и весь свой запас бронетранспортеров 302. - Как десантники 95-й полесской бригады в Серебрянском лесу уничтожают захватчиков десятками и отбивают штурмы еще на подступах к нашим позициям - репортаж корреспондента ТСН Юлии Кириенко. - В Селидово Донецкой области уже двое погибших после атаки российскими КАБами. На месте удара нашли тело погибшего 13-летнего подростка. - Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии - заявил глава генерального управления по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх. - Как раненые бойцы становятся призерами спортивных соревнований и рекордсменами. Украинский стронгмен Игорь Головко бесплатно тренирует ветеранов в Ровно.