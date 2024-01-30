Новости ТСН онлайн: 16:00 30 января. Где тела с Ил-76, что с Залужным, террористы в ООН?

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 вторника, 30 января 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Сбитие Ил-76. Россия, которая заявляет о гибели украинских пленных, не предлагает Украине забрать тела. В ГУР рассказали подробности. - Сбитый вражеский самолет и попытка россиян окружить Авдеевку - последние новости с фронта. - В Гуляйполе пожилые супруги чудом уцелели под российскими "Градами". - Что с Залужным? Кто стоит за слухами об увольнении главнокомандующего ВСУ? - Генсек НАТО в Вашингтоне. Скоро ли будет военная помощь для Украины? - Террористы в ООН? Израиль обвинил 190 сотрудников Организации Объединенных Наций в помощи ХАМАС. - Дело о 1,5 млрд грн на снаряды для армии. Подозреваемого Лиева отпустили на время расследования. Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения. - Агитировал за Россию - и получил два года за решеткой. В Винницкой области отправили в тюрьму священника московского патриархата. - Последний день до подачи деклараций. Что ждет чиновников, которые скрыли состояние? - Мошенническая сделка. Студентка "замаскировалась" под раненого воина и выманила 800 тысяч гривен. - Трагедия на сельском пруду. На Тернопольщине нашли тела трех пропавших детей. - Демографический кризис. Удастся ли вернуть беженцев домой? Как украинцы решаются на рождение детей во время войны? - "Бахмутская баллада": в Киеве показали уникальные фотографии с войны. - Разоблачение секретного агента Эдика: как головастик прославил Винницкий водоканал