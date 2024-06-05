Новости ТСН онлайн 16:00 5 июня. Обыск у заместителя Кличко, непогода навредила, дилемма гражданства

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 5 июня 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Обыск у заместителя Кличко: в чем подозревают Константина Усова? - - Непогода против графиков: как обрывы электросетей в 8 областях повлияют на отключение света по всей стране - Более 110 боевых столкновений: как прошли сутки на фронте - Военные учения в столице и области: сколько продлятся и что делать гражданским? - Прислушиваться к Минобороны или к правительству: что делать юношам, которым исполнилось 17 за рубежом? - Поехал в командировку и исчез: почему черновицкий депутат не вернулся из Румынии? - Дилемма гражданства: пограничники объяснили, почему владельцев иностранных паспортов не выпускают из Украины - Крот в Генштабе: в Молдове обнаружили российского агента в военной верхушке - Двое погибших, 16 раненых, повреждены электросети, объекты инфраструктуры, частное жилье: итоги российских обстрелов за эти сутки - Харьковщина в огне. Из-за вражеских обстрелов загорелся лес - Руководители меняются, а квартиры не появляются: чего требовали киевляне под местной администрацией? - Полгода и 150 километров: загадочная история поисков Сони из Ривне