Новости ТСН онлайн 16:00 6 февраля. Харьков под атакой, больше истребителей и аномальное тепло

Новости Украины и мира по состоянию 16.00, 6 февраля 2025 года, в обзоре ТСН. - Этой ночью враг запустил по Украине 77 БПЛА и 2 баллистические ракеты «Искандер-М». - По Харькову били дронами - досталось крупнейшему рынку Восточной Европы - «Барабашово». - Двух жителей россияне ранили из дронов в Херсоне. - Курская операция набирает обороты. Z-активисты воют о мощном ударе. - Сколько воинов не досчиталась вражеская армия за минувшие сутки? - Гражданские украинцы в российских тюрьмах. Почему их практически не обменивают, как военных? - Рамштайн уже на следующей неделе. - Защищать мирные города с воздуха прибыли французские самолеты Мираж-2000. - Энергетическая изоляция Калининграда приближается! - Дания начинает усиленный контроль за российскими танкерами. - Азербайджан готовит обращение в международный суд - из-за катастрофы рейса «Баку-Грозный». - Частный нотариус обчистила счета умерших людей более чем на 1 миллион гривен. - Председатель Хмельницкой МСЭК Татьяна Крупа пытается объяснить как «заработала» 160 млн гривен. - На Киевщине в Днепре саперы ГСЧС обнаружили обломки вражеского беспилотника. - Британцы тренируют роботизированную собаку-сапера. - Аномальное тепло: январь 2025 года стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений