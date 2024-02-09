Новости ТСН онлайн: 16:00 9 февраля. Первое заявление Сырского и "Золотая звезда" Залужному! 

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 9 февраля 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube: - Первое заявление нового Главнокомандующего. Какие задачи ставит перед собой и войском Александр Сырский? - "Золотая звезда" Залужному - бывшему Главкому присвоили звание Герой Украины и вручили орден - Во Львове поймали коллаборанта который похищал и пытал земляков на оккупированных территориях. - Священнику Киево-Печерской Лавры объявили подозрение в действиях в пользу оккупантов - Нардепа Александра Дубинского оставили под стражей еще на два месяца без возможности внесения залога. - Какие версии рассматривает полиция по делу убийства городского головы Никополя - Виталия Журавлева? - Опять блокировка? Польские фермеры перекрыли пункты пропуска "Медика-Шегини", "Ягодин" и "Рава-Русская" - Горит-полыхает на России. Пожар в Москве и на двух нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае. - Рекордное задержание уклонистов на границе с Венгрией. - Уникальную люстру Одесского театра оперы и балета почистили и снова подняли под потолок. - Китайский Новый 4721-й год на пороге.