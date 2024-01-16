Новости ТСН онлайн: 16 января, 14:00. Закон о мобилизации, смерть 5-летнего ребенка, HUGO BOSS скандал

ТСН подготовила подборку самых актуальных новостей на 14:00, 16 января: — когда заработает закон о мобилизации; — российские разведчики пытаются отслеживать позиции ВСУ; — под разрушенным зданием в Донецкой области ищут людей; — смерть 5-летнего ребенка, которого можно было предотвратить; — охранник детсада стал враждебным корректировщиком; — Румынские фермеры разблокировали пункт пропуска; — День чествования защитников Донецкого аэропорта; – В Берлине из-за РФ возник скандал вокруг бренда HUGO BOSS. Еще больше интересных новостей – на видео.