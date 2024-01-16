Новости ТСН онлайн: 16 января, 16:00. Драка девушек-подростков, смерть после стоматолога, взрывы в РФ

Самые актуальные новости на 16:00, 16 января от ТСН: - Россияне не прекращают обстрелов Украины; - Вопросом нескольких недель является возвращение законопроекта о мобилизации; - Об атаке беспилотников сообщают в регионах страны-агрессора; - Договорились с фермерами, чтобы те не блокировали границу с Украиной; - С 5-летним мальчиком, который впал в глубокую кому после удаления молочных зубов, попрощались на Прикарпатье; - Недетская драка школьниц из-за парня на Киевщине: - Пятые сутки в Карпатах ищут туриста из Франции; Еще больше новостей - на видео