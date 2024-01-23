Новости ТСН онлайн: 23 января, 12:00. Последствия ракетной атаки, Гринкевич-сын в СИЗО

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 вторника, 23 января 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube. - Массированный ракетный удар - враг атаковал Украину крылатыми ракетами и баллистикой. - Неразорвавшаяся ракета в Киеве - эвакуируют жителей многоэтажек. - Два месяца в СИЗО или залог в полмиллиарда гривен - суд избрал меру пресечения для Романа Гринкевича. - Химические атаки: СБУ расследует факты применения Россией химического оружия на линии фронта. - Новая встреча в формате "Рамштайн" - какую военную поддержку ожидать Украине? - Украину накрыла мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней! Чего ждать? Еще больше новостей смотрите на видео!