Категория
ТСН.Спецвыпуск
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новости ТСН онлайн: 23 января, 12:00. Последствия ракетной атаки, Гринкевич-сын в СИЗО

Новости ТСН онлайн: 23 января, 12:00. Последствия ракетной атаки, Гринкевич-сын в СИЗО

Новости ТСН онлайн: 23 января, 12:00. Последствия ракетной атаки, Гринкевич-сын в СИЗО, магнитная буря

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 вторника, 23 января 2024 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube. - Массированный ракетный удар - враг атаковал Украину крылатыми ракетами и баллистикой. - Неразорвавшаяся ракета в Киеве - эвакуируют жителей многоэтажек. - Два месяца в СИЗО или залог в полмиллиарда гривен - суд избрал меру пресечения для Романа Гринкевича. - Химические атаки: СБУ расследует факты применения Россией химического оружия на линии фронта. - Новая встреча в формате "Рамштайн" - какую военную поддержку ожидать Украине? - Украину накрыла мощная магнитная буря, которая продлится несколько дней! Чего ждать? Еще больше новостей смотрите на видео!

   

Следующая публикация