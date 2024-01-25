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Новости ТСН онлайн: 25 января, 16:00. Падение Ил-76 без VIPов, срок Стрелковую-Гиркину, кибератака

Новости ТСН онлайн: 25 января, 16:00. Падение Ил-76 без VIPов, срок Стрелковую-Гиркину, кибератака

Футболист Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 четверга, 25 января 2024 года, в обзоре ТСН

    

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