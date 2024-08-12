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Новости ТСН за 12 августа. Продвижение ВСУ в Курской области, угрозы Лукашенко и пожары по Украине

Новости ТСН за 12 августа. Продвижение ВСУ в Курской области, угрозы Лукашенко и пожары по Украине

Новости ТСН 17:00 12 августа. Китай об атаке на Курщину, угрозы Лукашенко, задержание топ-чиновника

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Новости Украины и мира по состоянию на понедельник, 12 августа 2024 года, в обзоре ТСН

        

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