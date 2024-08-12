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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН за 12 августа. Продвижение ВСУ в Курской области, угрозы Лукашенко и пожары по Украине
Новости ТСН за 12 августа. Продвижение ВСУ в Курской области, угрозы Лукашенко и пожары по Украине
Новости ТСН за 12 августа. Продвижение ВСУ в Курской области, угрозы Лукашенко и пожары по Украине
Новости ТСН 17:00 12 августа. Китай об атаке на Курщину, угрозы Лукашенко, задержание топ-чиновника
Сюжеты выпуска
Новости ТСН 17:00 12 августа. Китай об атаке на Курщину, угрозы Лукашенко, задержание топ-чиновника
Страшные воспоминания из плена. История военного врача с Азовстали
В Украине отмечают День молодежи!
В суде избирают меру пресечения для заместителя министра энергетики Александра Хейла
Каждый, кто переходит сейчас на украинский, "подтягивает" еще троих из своей среды: это полмиллиона украинцев за 2 года!
Грантовая система для абитуриентов: как подать заявление на скидки для контракта?
Новости ТСН 16:00 12 августа. Ситуация на Курщине, угрозы Беларуси, последствия обстрела Броваров
Скандал с 4,7 млн наличными: это может быть либо расчет с контрагентами наличными, либо уклонение от налогов
Лукашенко рад событиям в Курской области - редактор белорусского телевидения
Украинские бойцы уже в поселке Дарьино Курской области!
Каждая минута ее жизни - чудо! Феноменальная девочка борется за жизнь в Украине
В Одесской области горели склады с зерном на экспорт! Какова причина пожара?
В Ужгороде загорелся полукилометровый склад "секонда"! Весь город заполнил едкий дым!
Курское наступление проходит лучше, чем стоило ожидать!
Новости ТСН 15:00 12 августа. Продвижение ВСУ в Курской области, чудо-девочка и пожары по Украине
Украинцы за рубежом: какой процент готов вернуться в Украину?
Бойцы рассказали, почувствовали ли в Донецкой области отток россиян из-за событий на Курщине
Летняя жара возвращается! С середины недели отметки термометров поползут вверх
Катастрофа библейского масштаба! Афины в дыму! К греческой столице подбираются лесные пожары!
Новости ТСН 14:00 12 августа. РФ терроризирует Херсонщину, Афины в дыму, летняя жара возвращается
Смертельное ДТП! Трасса Киев-Чоп на Львовщине перекрыта!
Новые правила комендантского часа!
До полусотни КАБов ежедневно! На Сумщине объявлена эвакуация!
Херсонцам не рекомендуют выходить из дома, а в Донецкой области - запрещают! Почему такие изменения?
В мире возникла проблема с блокировкой платежей для украинских компаний
Почему без нас: бойцы с передовой рассказали о реакции на Курскую операцию
Новости ТСН 13:00 12 августа. Ситуация на Курщине, провокации от Беларуси, самый зрелищный звездопад над Украиной
Над Украиной пройдет самый зрелищный звездопад года
В перерывах между боями занимаются спортом! Бойцы устроили спортзал под открытым небом
Военный лагерь среди лесов! ГУР организовали уже вторую выучку для детей!
В Винницкой области задержали мужчину, который крушил памятники защитников Украины
Оторвало ногу и сильно повредило брюшную полость! Полицейского чудом спасли!
Прорыв на Курщине! Россияне вопят! ВСУ суют дальше и укрепляют!
Новости ТСН 12:00 12 августа. Пожар на ЗАЭС, подробности удара по Киевщине, распространение коронавируса
Россияне обстреливают Сумщину модернизированными авиабомбами
Встречаем наших спортсменов! В Киев прибыл поезд с участниками Олимпиады 2024
Будет карантин? В Украине уже более десятка тысяч заболевших COVID
Замминистра энергетики поймали на взятке в полмиллиона долларов
Масштабный пожар в Николаевской области - огонь перекинулся на жилые дома
Лукашенко лжет в угоду Кремлю! Есть ли угроза Украине?
Вместо двухэтажного дома – кратер! Последствия удара по Киевской области ракетой КНДР
Подробности пожара на ЗАЭС! Что там произошло?
Новости Украины и мира по состоянию на понедельник, 12 августа 2024 года, в обзоре ТСН
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