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Новости ТСН за 16 октября. Экономический удар по РФ. Пандовая дипломатия. Акция матерей

Новости ТСН за 16 октября. Экономический удар по РФ. Пандовая дипломатия. Акция матерей

КНДР взорвала дороги на границе с Южной Кореей: реакция США и Сеула

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Новости Украины и мира по состоянию на среду, 16 октября 2024, в обзоре ТСН.

   

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