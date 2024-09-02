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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН за 2 сентября. Обстрелы Харькова и Сум! Беглеца Дмитрука увидели в Лондоне!
Новости ТСН за 2 сентября. Обстрелы Харькова и Сум! Беглеца Дмитрука увидели в Лондоне!
Новости ТСН за 2 сентября. Обстрелы Харькова и Сум! Беглеца Дмитрука увидели в Лондоне!
Гаджеты для обучения онлайн: школьников в Одесской области снабдили ноутбуками и планшетами
Сюжеты выпуска
Гаджеты для обучения онлайн: школьников в Одесской области снабдили ноутбуками и планшетами
Били по Киеву крылатыми ракетами и баллистикой! Последствия российской атаки 2 сентября
Новости ТСН 17:00 2 сентября. Последствия атаки на Киев, враг движется на Покровск, фашисты в Тюрингии
Пять взрывов в Харькове! Есть попадания! Город 4 сутки под огнем
Новый премьер Нидерландов вместе с Зеленским посетили запорожскую школу
Путин едет в страну, где его бы должны были арестовать! Какие шансы?
Новости ТСН 16:00 2 сентября. Пять взрывов в Харькове и возможный арест Путина в Монголии
Избыток энергии есть, а возможности передать ее нет, - атомщики
Полосу препятствий открыли в киевском лицее
В Школах Супергероев прозвучал первый звонок
Новейший наземный дрон «Сирко» на службе войска!
Подозреваемым в изнасиловании 12-летнего мальчика будут избирать меру пресечения
В Одессе на день города открыли два мобильных укрытия
В школе в Бородянке, возобновившейся после обстрела россиян, отметили праздник первого звонка
Новости ТСН 15:00 2 сентября. Обстрелы Харькова и Сум! Беглеца Дмитрука увидели в Лондоне!
ПВО отбивается! Атаки России становятся все более жестокими! Последствия обстрелов 2 сентября
Сбежавшего депутата Артема Дмитрука увидели в Лондоне
День знаний во время войны: с какими вызовами столкнулись педагоги?
Нардепа-беглеца Дмитрука заметили в Лондоне
Его растят и собирают под обстрелами и взрывами! Урожай почти с самой линии фронта!
Удары по Харьковщине становятся все более жестокими: какие действия предпринимает власть?
Белорусы в боях на стороне Украины: с какими трудностями сталкиваются бойцы?
Разминирование Украины: с какими трудностями сталкиваются деминеры
Новости ТСН 14:00 2 сентября. Украинская неделя моды, овощи с линии фронта, погода в Украине
Символ коррупции и бывшая резиденция беглого Януковича «Межигорье» открыто!
Стартовал 55-й сезон «Украинской недели моды»!
Похолодание приближается! Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха
Первый звонок в бомбоубежищах! Обучение в метро и подземной школе начали в Харькове
Первую украинско-венгерскую школу открыли в Будапеште!
Сложные операции и литры перелитой крови! В Днепре спасли жизнь бойца после танкового попадания!
Премьера мультсериала «Украина. Непокоренные города»! Где смотреть?
Новости ТСН 13:00 2 сентября. Дефицит в энергосистеме, смена власти в Германии, новый сезон сериала «Женский доктор»
«Женский доктор» возвращается на экраны! Репортаж из-за кулис!
Стало известно, как нардеп Артем Дмитрук сбежал за границу
В Киеве организовали забег, чтобы собрать средства на протез для бойца, который потерял ногу под Авдеевкой
Смена власти в Германии. Помощь Украине под угрозой
Будут сбивать российские ракеты и дроны? В Польше обсуждают предложение Киева
Достижения паралимпийской сборной Украины еще впереди
В энергосистеме - дефицит! Графики отключения света на 2 сентября
Жизнь без света! Как украинцы приспосабливаются и готовятся к еще более долгим включениям?
Новое укрытие на Черниговщине: проверяла первая леди Украины
Сдай кровь с кумиром - в футбольном клубе «Черноморец» решили стать донорами целым клубом
Необычная ракетная атака на Киев! Что в ударе увидели эксперты?
Восстановленная школа в Бородянке приняла школьников: учебное заведение не узнать
Непрерывные штурмы одновременно на участке в более 60 км. Ситуация на Покровском направлении
Атака дронов на Белгородскую область!
Киев, Харьков, Сумы... под ударами баллистики! Что известно об обстреле 2 сентября
Новости ТСН 12:00 2 сентября. Комбинированная атака россиян и непрерывные штурмы на Покровском направлении
Уникальный купальник за донат! Гимнастка-чемпионка помогает собрать на пункт переливания крови
Люди плакали, когда понимали, что означает наша инсталляция - скульпторы работы «I'm fine»
Новости Украины и мира по состоянию на понедельник, 2 сентября 2024, в обзоре ТСН.
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