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Новости ТСН за 22 января. Скандальный психиатр ВСУ, Трамп о Путине, жуткий пожар в Турции!

Новости ТСН за 22 января. Скандальный психиатр ВСУ, Трамп о Путине, жуткий пожар в Турции!

Адский путь к Часовому Яру: россияне обстреливают все, что видят!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 22 января 2025, в обзоре ТСН.

  

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