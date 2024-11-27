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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН за 27 ноября. Аномальная опухоль на сердце. Скандальные мемуары Меркель
Новости ТСН за 27 ноября. Аномальная опухоль на сердце. Скандальные мемуары Меркель
Новости ТСН за 27 ноября. Аномальная опухоль на сердце. Скандальные мемуары Меркель
Свет по 4-6 часов будет в некоторых районах Тернополя в результате российского обстрела
Сюжеты выпуска
Свет по 4-6 часов будет в некоторых районах Тернополя в результате российского обстрела
Взрывы в Киеве сегодня: из-за обломков Шахедов есть пострадавшие!
Германия выделила 65 миллионов евро на восстановление украинской энергетики
Около 200 завербованных поджигателей задержаны в 2024 году
В Днепре открылся Покровский центр культуры
Урыч на Львовщине признали одним из лучших туристических сел мира
27 ноября будут отключать свет с 8 утра до 19 часов
ТСН Новости 06:00 27 ноября. Взрывы в Киеве. Отключение света.
Израильские войска отступают из Ливана
Это должен увидеть каждый! Несколько часов в блиндаже с воинами на Запорожском направлении
Есть чему поучиться! Что поразило французских медиков в больнице Днепра
Новости ТСН 07:00 27 ноября. Перемирие на Ближнем Востоке! Наступление россиян! ТЦК против ГБР!
Это же было уже! Для чего россияне используют ядерный шантаж
Согреться и подзарядиться: где и как искать ближайшие пункты несокрушимости
Новости ТСН 8:00 27 ноября. Скандал в команде Трампа! Ситуация на фронте сегодня
ЕС обсуждает 15-й пакет санкций против России
Жесткий отпор врагу: потери россиян за сутки и результаты боев на фронте
Хочешь в команду Трампа – плати тридцать тысяч долларов?
ТСН Новости 09:00 27 ноября. Новый пакет санкций! Громкое заявление от НАТО! Самая милая операция ГУР
Обстрел Киевщины: без окон остались десятки квартир и офисов!
Байден предлагает выделить 24 миллиарда долларов дополнительной поддержки для Украины
Генсек НАТО призвал пойти дальше в поддержке Украины
Эксгумация жертв Волынской трагедии: Украина и Польша достигли договоренности
Новости ТСН 10:00 27 ноября. Массированная атака Шахедами! Разрушенный дотла Торецк!
Можно рассматривать вечность! Какие наряды носили украинцы в прошлом веке
Скорость - убийца на дорогах! Правила для водителей, которые спасают жизни
Массовые пожары в домах! Как старый прибор может сжечь вам квартиру?
Город-призрак: как выглядит Торецк после пережитых боев?
Почти 90 дронов: как оккупанты терроризировали Украину этой ночью
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Путин напал на Украину, потому что не поговорил с Меркель? Исповедь бывшего канцлера Германии
Французы готовы отправить военных в Украину: какие настроения царят в Европе
Спикер ОСУВ «Хортица» рассказал, какая ситуация на Кураховском направлении
Проезд разрешен! В Киеве откроют движение по Подольскому мосту
Самые талантливые и умные: в Киеве награждают лауреатов стипендии президента Украины
Редкая аномалия! Женщине удалили опухоль размером с яйцо на сердце!
Родители после смерти единственного сына хотят отобрать у невестки эмбрион - подробности шокируют
Новости ТСН за утро 27 ноября. Аномальная опухоль на сердце! Скандальные мемуары Меркель!
Новости Украины и мира по состоянию на 27 ноября 2024, в обзоре ТСН.
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