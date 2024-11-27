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Новости ТСН за 27 ноября. Аномальная опухоль на сердце. Скандальные мемуары Меркель

Новости ТСН за 27 ноября. Аномальная опухоль на сердце. Скандальные мемуары Меркель

Свет по 4-6 часов будет в некоторых районах Тернополя в результате российского обстрела

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 27 ноября 2024, в обзоре ТСН.

   

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