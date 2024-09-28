Категория
ТСН.Спецвыпуск
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новости ТСН за 27 сентября. Встреча Зеленского и Трампа, ситуация вокруг Угледара

Новости ТСН за 27 сентября. Встреча Зеленского и Трампа, ситуация вокруг Угледара

Новости ТСН 00:00 28 сентября. Зеленский в США, ситуация на фронте, ситуация на фронте

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 27 сентября 2024, в обзоре ТСН.

   

Похожие темы:

Следующая публикация