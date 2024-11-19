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План от Зеленского, ядерная доктрина Путина и террор России в Глухове. Новости ТСН 14:00 19 ноября

План от Зеленского, ядерная доктрина Путина и террор России в Глухове. Новости ТСН 14:00 19 ноября

План от Зеленского, ядерная доктрина Путина и террор России в Глухове. Новости ТСН 14:00 19 ноября

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 19 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

     

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