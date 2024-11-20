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Предатель в Днепре! Повышенная угроза обстрела! Новости ТСН 12:00 20 ноября

Предатель в Днепре! Повышенная угроза обстрела! Новости ТСН 12:00 20 ноября

Предатель в Днепре! Повышенная угроза обстрела! Новости ТСН 12:00 20 ноября

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 20 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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