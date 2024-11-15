Приняты правила бронирования. Абхазию всколыхнули протесты против РФ. Новости ТСН 16:00 15 ноября

Новости Украины и мира по состоянию 16:00 15 ноября 2024 года, в обзоре ТСН. - Российские диверсанты установили свой триколор недалеко от границы со стороны Черниговщины. Что говорят наши военные? - Разрушенные дома, погибшая и 10 раненых. Россияне ночью атаковали Одессу ударными дронами. - СБУ обнаружила российского «крота» в рядах Сил спецопераций. Кто он и какие задачи выполнял? - Отсрочка - только через Дию, а зарплата забронированного - не меньше 20 тысяч гривен. Правительство обновило критерии бронирования для предприятий. - Минобороны утвердило новые изменения при прохождении ВВК. В чем они заключаются? - В оккупированной грузинской Абхазии вспыхнули протесты против нового «инвестиционного соглашения» с Россией. - Деньги заканчиваются? Российский диктатор уменьшает государственные расходы на лечение раненых воинов. - Подкрепление не только техникой, но и новой, обученной воевать бригадой. Во Франции завершают обучение украинские военные. - Несовершеннолетний мотоциклист, столкнувшийся со сверстником, который также ехал на мотоцикле - умер в больнице в Ровенской области. - Пустые стулья. Акцию в поддержку заключенных, пленных или пропавших без вести украинских художников провели правоохранители в столице. - Как начать разговор с ветераном? Психологи, ветераны и волонтеры собрались на форуме, где ищут способы, как коммуницировать во время войны. - Гендерное равенство в спорте. В Киеве по инициативе НОК Украины и комиссии «Женщины в