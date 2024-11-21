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Рада приняла закон: СЗЧ могут простить. Что известно о ракете "Рубеж".

Рада приняла закон: СЗЧ могут простить. Что известно о ракете "Рубеж".

Рада приняла закон: СЗЧ могут простить. Что известно о ракете «Рубеж». Новости ТСН 16:00 21 ноября

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Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 21 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

  

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