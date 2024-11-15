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Скандал с отоплением в Киеве. Удар по аэродрому "Крымск" в РФ. Новости ТСН 12:00 15 ноября

Скандал с отоплением в Киеве. Удар по аэродрому "Крымск" в РФ. Новости ТСН 12:00 15 ноября

Скандал с отоплением в Киеве. Удар по аэродрому «Крымск» в РФ. Новости ТСН 12:00 15 ноября

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 15 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

  

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