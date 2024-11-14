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Трамп определился! Погода поражает! Новости ТСН 12:00 14 ноября

Трамп определился! Погода поражает! Новости ТСН 12:00 14 ноября

Принудительно или нет? Первые мужчины за рубежом подписали контракты с ВСУ!

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 14 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

  

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