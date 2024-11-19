Категория
ТСН.Спецвыпуск
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Траур в Одессе! Зеленский о мобилизации! Удар по Харькову! Новости ТСН 18:00 19 ноября

Траур в Одессе! Зеленский о мобилизации! Удар по Харькову! Новости ТСН 18:00 19 ноября

Траур в Одессе! Зеленский о мобилизации! Удар по Харькову! Новости ТСН 18:00 19 ноября

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00 19 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

Похожие темы:

Следующая публикация