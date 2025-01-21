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ТСН 18:00 новости 21 января. Удары по домам в Харькове! Видео разбитого Покровска!

ТСН 18:00 новости 21 января. Удары по домам в Харькове! Видео разбитого Покровска!

ТСН 18:00 новости 21 января. Удары по домам в Харькове! Видео разбитого Покровска!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 18.00 вторника, 21 января 2025 года, в обзоре ТСН.

   

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