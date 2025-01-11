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ТСН новости 10 января. Последствия атаки по Запорожью! Трамп получил приговор! В России раздаются взрывы!

ТСН новости 10 января. Последствия атаки по Запорожью! Трамп получил приговор! В России раздаются взрывы!

ТСН Новости 00:00 11 января. Взрывы в Запорожье! Массовые протесты в Словакии!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 10 января 2025, в обзоре ТСН.

   

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