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ТСН новости 12:00 10 декабря. Взрывы! Бои! Жесткие разгоны протестов в Грузии!

ТСН новости 12:00 10 декабря. Взрывы! Бои! Жесткие разгоны протестов в Грузии!

В Дамаске повалили статую Хафеза Асада - отца Башара Асада

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Новости Украины и мира по состоянию на 12:00 вторника, 10 декабря 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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