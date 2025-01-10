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ТСН Новости 12:00 10 января. Спецоперация полиции. Россия оккупировала еще шесть поселков

ТСН Новости 12:00 10 января. Спецоперация полиции. Россия оккупировала еще шесть поселков

ТСН Новости 12:00 10 января. Спецоперация полиции. Россия оккупировала еще шесть поселков

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 12.00, 10 января 2025 года, в обзоре ТСН.

    

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