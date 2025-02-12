ТСН новости 12:00 12 февраля. Киев под ударом баллистики, смертельный пожар в Одессе и ядовитый воздух

Новости Украины и мира по состоянию на 12:00, 12 февраля 2025 года, в обзоре ТСН. - Последствия российского удара баллистикой по Киеву. Какие районы пострадали и есть ли погибшие и пострадавшие? - Телевизионная редакция канала «Фридом» пострадала в результате вражеской атаки. Первые подробности. - Сколько всего летело ракет и дронов по стране и сколько удалось сбить? Отчет воздушных сил. - «Киевляне, закрывайте окна, пейте воду и избегайте прогулок»! С чем связана такая рекомендация КГГА? - Удар баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Повреждены инфраструктура, АЗС, школа и отель. - Новый «Рамштайн» - без объявлений об американской помощи. На что теперь рассчитывать Украине? - Министр финансов США едет в Украину, чтобы обсудить, чем Украина будет платить за военную помощь. - 3 человека погибли и 6 пострадали в огне в Одесской области: ночью там произошел пожар в гериатрическом пансионате. - «Вечно танцующий человек»! Певец Монатик презентовал новую пластинку. Кто из звезд посетил мероприятие?